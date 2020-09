Calciomercato Inter, scenario clamoroso su Messi | Il piano di Bartomeu

Il destino di Lionel Messi sembra essere ancora fortemente condizionato dal Barcellona e Bartomeu avrebbe un piano: Inter, Juventus e City spiazzate.

La sessione estiva di calciomercato del 2020 rischia seriamente di passare alla storia come quella dell’addio di Lionel Messi al Barcellona. Un’eventualità che, da semplice roumor di mercato, è passata ad essere molto concreta con il celebre burofax inviato dal fuoriclasse argentino al club catalano. Da quel momento si è scatenato un tam-tam di notizie riguardo alla prossima squadra di Messi, con Inter e Manchester City fra le favorite. Anche Juventus e PSG sono state accostate alla ‘Pulga’, ma la loro candidatura sembra essere più remota. Intanto, però, Bartomeu avrebbe un piano che sconvolgerebbe qualsiasi scenario proposto fino ad ora.

Calciomercato Inter, futuro Messi | Bartomeu spinge per il ritiro!

Il Barcellona non sembra avere alcuna intenzione di perdere Lionel Messi a parametro zero e avrebbe un piano al riguardo. Secondo quanto rivelato da ‘ESPN’, Bartomeu si sarebbe dichiarato disposto a liberare la ‘Pulce’ ad una sola ed inderogabile condizione: l’argentino non deve accordarsi con nessun club nella prossima stagione. Un anno sabbatico forzato che avrebbe il sapore di un’incredibile beffa per l’Inter e tutte le altre società interessate a Messi.

L’obbligo a prendersi un anno di riflessione, potrebbe spingere il numero ’10’ del Barcellona anche verso il definitivo ritiro dal calcio giocato. Da diversi anni, infatti, Messi sembrava soffrire la tremenda pressione a cui è quotidianamente sottoposto e per questo lo scenario di un suo prematuro ritiro non è da escludere totalmente. Il piano del presidente blaugrana, quindi, potrebbe tramutarsi nell’ultimo atto del sei volte ‘Pallone d’Oro’.

