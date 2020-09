Nuovo colpo di scena per quanto riguarda il futuro di Lionel Messi. C’è l’intervento di Pep Guardiola che cambia tutti i piani: svolta in arrivo

Clamoroso colpo di scena nella vicenda Messi, che ha incuriosito ormai tutto il mondo del calcio. Secondo quanto riportato da ‘Deportes Cuatro’, il Manchester City starebbe pensando di tirarsi indietro dalla lotta per portare l’argentino in Premier League, in quanto il costo del cartellino renderebbe impossibile l’operazione e aprirebbe questioni legali che andrebbero avanti per molto tempo.

Dalla Spagna fanno sapere che Pep Guardiola avrebbe parlato con Leo Messi in questi giorni per informarlo delle difficoltà da parte dei Citizens di accollarsi delle spese troppo alte per il suo acquisto. Il tecnico spagnolo, inoltre, avrebbe anche consigliato alla ‘Pulce’ di restare a Barcellona per chiudere la sua carriera in Blaugrana.

Anche Juventus e Inter seguono la vicenda e chissà che non sia un buon momento per provare a intervenire.