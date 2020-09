Calciomercato Inter, addio Eriksen | Scambio in Serie A!

Christian Eriksen potrebbe dire già addio all’Inter nelle prossime settimane: possibile scambio entusiasmante in Serie A!

L’avventura in Italia per il centrocampista danese dell’Inter, Christian Eriksen, non è stata entusiasmante finora. Tante panchine collezionate con Conte fin dal suo arrivo nella sessione invernale di mercato: lo stesso allenatore nerazzurro non lo vedrebbe al centro del suo progetto per la prossima stagione.

Calciomercato Inter, scambio con la Juve: Eriksen-Alex Sandro

Così potrebbe nasce uno scambio davvero avvincente con la Juventus con il neo-tecnico bianconero, Andrea Pirlo, che è da sempre un grande estimatore di Eriksen. Così il club torinese potrebbe convincere l’Inter con l’inserimento del terzino brasiliano, Alex Sandro, perfetto per il 3-5-2 dello stesso Antonio Conte che predilige ricercare l’ampiezza con i due laterali. Un’idea davvero entusiasmante che accontenterebbe tutte le parti coinvolte in vista della prossima. Eriksen darebbe ancora maggiore qualità al reparto centrale della Juventus dopo l’acquisto di Arthur. I prossimi giorni saranno decisivi per capire il futuro del talentuoso giocatore danese: con l’Inter non è scattata la scintilla.

