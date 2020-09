Calciomercato, Gotze vuole la Serie A | Rispunta la doppia pista

Calciomercato, lo svincolato Gotze vuole la Serie A come prossima destinazione: due squadre in lizza per il tedesco

Riprende quota l’idea Mario Gotze in Serie A. L’attaccante tedesco, svincolato dal Borussia Dortmund, era stato accostato nelle ultime settimane a squadre cinesi o americane. Stando alla ‘Bild’, però, il giocatore si sente ancora competitivo e vorrebbe giocare in Spagna o in Italia. A 28 anni, può ancora dire la sua in una squadra di alto livello. A incidere nella sua scelta, ci sarebbe anche la fidanzata, che non sarebbe pronta per un cambio radicale di vita e di abitudini. Ecco perché nel campionato nostrano Gotze può fare comodo a qualcuno. In particolare, ci ripensa la Roma, cui era stato accostato tempo fa, ma anche il Milan, a caccia di innesti per essere competitivo per la corsa Champions, potrebbe farsi avanti.

