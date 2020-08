Serie A, ora è UFFICIALE | Decisa la data d’inizio del campionato

La FIGC nella giornata di oggi ha preso la decisione ufficiale riguardo alla data d’inizio del prossimo campionato di Serie A: tutti i dettagli.

In mattinata si è tenuto il Consiglio Federale della FIGC, dove si è deciso che il prossimo campionato di Serie A inizierà il 19 settembre 2020. La decisione, in dubbio per i continui casi di positività al ‘Coronavirus’ fra i club italiani, alla fine è andata in direzione della conferma di quanto già indicato in precedenza. Il weekend d’inizio della Serie A, quindi, sarà quello del 19 e 20 settembre, mentre il campionato italiano si concluderà il 23 maggio del 2021. Mercoledì 2 settembre, invece, verrà presentato il calendario della prossima Serie A.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Lazio, UFFICIALE | Rinnovo fino al 2025

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, svolta Messi | Il Barcellona accetta l’offerta