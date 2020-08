Calciomercato Milan, Gazidis scatenato | Le big d’Europa battute

Sul giocatore c’erano tante big d’Europa, ma il Milan sembra aver superato la concorrenza con l’inserimento nella trattativa. Stefano Pioli potrebbe accoglierlo presto.

Il Milan ha ancora intenzione di rinforzare il centrocampo, nonostante sembra sia stato definito l’acquisto di Sandro Tonali dal Brescia. L’affare è stato infatti concluso per una cifra complessiva di 35 milioni di euro. Nonostante ciò, a Stefano Pioli potrebbe essere aggregato anche un altro centrocampista. L’interesse per Bakayoko è noto, ma il prescelto potrebbe essere un altro.

Milan, occhi puntati su Soumaré

Secondo quanto riferito dal portale francese ‘Le10Sport.com‘, l’interesse del Milan per Boubakary Soumaré è concreto. Il centrocampista franco-senegalese, attualmente in forza al Lille, ha il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe essere il prossimo rinforzo per la rosa di Pioli. Tanti i club interessati al giocatore, come per esempio l’Arsenal, il Manchester United, il Newcastle e il Liverpool. Il Milan ha intenzioni serie e potrebbe assicurarsi il centrocampista visto il forte inserimento nella trattativa, superando la concorrenza. Il Lille, nel frattempo, resta in attesa per capire l’evolversi della situazione.

Un altro club interessato è il Real Madrid, che lo valuta come terza o quarta scelta.

