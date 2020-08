Calciomercato Lazio, UFFICIALE | Rinnovo fino al 2025

Ora Simone Inzaghi può esultare in vista della prossima stagione. Il top player della Lazio resterà fino al 2025 in maglia biancoceleste

Giornata di annunci ufficiali in casa Lazio. Simone Inzaghi può ora gioire sul serio in vista della prossima stagione e non solo: il top player biancoceleste ha rinnovato il suo contratto fino al 2025. Una notizia che scalderà anche il cuore dei tifosi laziali.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, non è finita per Tonali | Nuovo tentativo!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, addio Brozovic | A sorpresa in Ligue1!

Calciomercato Lazio, Immobile a vita in biancoceleste

L’annuncio è arrivato direttamente dal Direttore della comunicazione della Lazio, Stefano De Martino, che ha svelato ai microfoni di Lazio Style Channel: “Ciro Immobile si è legato alla Lazio a vita per altri cinque anni fino al 2025. Per lui è una scelta professionale, di cuore e familiare”. Sulle sue tracce ci sarebbe stato anche un interessamento del Barcellona per sostituire l’ormai partente Luis Suarez. Ora il suo presente e futuro si chiamerà ancora Lazio.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, non solo Vidal | Maxi scambio con il Barcellona!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Conte al top | Super scambio doppio col Chelsea