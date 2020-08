La Juventus potrebbe sorprendere tutti a centrocampo, cercando di accontentare le richieste di Pirlo: tentativo in extremis.

In attesa che si apra ufficialmente il calciomercato, la Juventus sta lavorando su diversi fronti per accontentare le richieste di Andrea Pirlo. Nelle idee del tecnico bresciano la squadra dovrebbe saper tenere il pallone con grande padronanza, gestendolo in un possesso che non sia sterile. Per questa ragione servirebbe un giocatore in grado di dettare i tempi di gioco: uno come Thiago Alcantara. I bianconeri starebbero facendo un tentativo in extremis per il centrocampista spagnolo, con il Bayern Monaco che sarebbe il primo alleato: i dettagli.

Calciomercato Juventus, Pirlo vuole Thiago Alcantara | Tentativo in corso!

La Juventus, in tutto questo tempo, non ha mai perso di vista Thiago Alcantara. Lo spagnolo sarebbe l’ideale per il centrocampo disegnato da Andrea Pirlo. L’ex Barcellona sembrava essere molto vicino al Liverpool da diverse settimane, ma la trattativa con il Bayern Monaco ha avuto una frenata. I ‘Reds’ non vorrebbero spingersi oltre ai 20 milioni di euro, per un giocatore che fra un anno andrà in scadenza di contratto. In questa piega della trattativa si sarebbero inseriti i bianconeri.

A differenza del Liverpool, la Juventus avrebbe fatto sapere ai bavaresi che sarebbe disposta ad arrivare ai 30 milioni di euro richiesti. Questo perché il giocatore sarebbe un obiettivo indicato direttamente e fortemente da Andrea Pirlo. Il Bayern, a questo punto, preferirebbe l’offerta dei bianconeri piuttosto che quella dei ‘Reds’. L’ostacolo maggiore per gli uomini di mercato di ‘Madama’ potrebbe essere legato proprio alla volontà del giocatore. Thiago Alcantara, infatti, avrebbe già un accordo con il Liverpool e avrebbe sposato il progetto di Jurgen Klopp.

