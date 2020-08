La Juventus prova a chiudere per l’arrivo di un nuovo bomber per Andrea Pirlo: l’attaccante nel mirino viene convocato dall’allenatore, possibile permanenza

In casa Juventus si continua a lavorare sul mercato per trovare ad Andrea Pirlo un attaccante per la prossima stagione ed i tempi stringono. I bianconeri hanno nel mirino in particolare due bomber. Uno di questi però avrebbe in programma di incontrare il proprio allenatore per discutere del futuro.

Calciomercato Juventus, Luis Suarez in bilico: riunione con Koeman

Il calciomercato entra nel vivo con l’apertura ufficiale domani della finestra dei trasferimenti. La Juventus lavora per assicurarsi un nuovo bomber dopo l’ormai sicura cessione di Gonzalo Higuain. Al momento due sarebbero i nomi prioritari. Il primo è quello di Edin Dzeko, attaccante della Roma che piace molto ad Andrea Pirlo. Il secondo invece è quello di Luis Suarez, bomber del Barcellona che con l’arrivo del nuovo allenatore, Ronald Koeman, è stato messo alla porta. Il destino del nove blaugrana potrebbe però cambiare in questi giorni.

Infatti, secondo quanto riportato dalla TV spagnola ‘El Chiringuito’, l’attaccante uruguaiano sarebbe stato contattato dal tecnico dei catalani per avere un confronto faccia a faccia. Vedremo se da questa riunione il futuro di Suarez rimarrà lontano da Barcellona o se si lavorerà alla permanenza, con un passo indietro dell’allenatore. Attende interessata la Juventus, che potrebbe veder sfumare il suo obiettivo in attacco per la prossima stagione.

