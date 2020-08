Calciomercato Juventus, futuro Dybala | Tre motivi per l’addio

Nel futuro di Dybala non si può ancora escludere una cessione da parte della Juventus: ecco le ragioni per i bianconeri potrebbero privarsi della ‘Joya’.

A meno di 24 ore dall’inizio ufficiale del calciomercato, la Juventus sta effettuando delle valutazioni importanti sulla propria rosa. A dirigere i lavori è Andrea Pirlo che, giorno dopo giorno, sta modellando i bianconeri ad immagine e somiglianza della sua idea di gioco. Per soddisfare le richieste del tecnico bresciano, i dirigenti della ‘Vecchia Signora’ potrebbero decidere di operare una cessione illustre: quella di Paulo Dybala. Ecco tre ragioni per cui la Juventus potrebbe decidere di fare a meno della ‘Joya’.

Calciomercato Juventus, Dybala può ancora partire | Ecco i motivi

La cessione di Paulo Dybala è ancora un’opzione possibile e praticabile in casa Juventus. A rivelarlo è il giornalista di mercato Luca Momblano, che ha anche dichiarato le motivazioni che potrebbero spingere i bianconeri a privarsi del proprio numero ’10’. “Il prima ragione è perché Dybala è la vera cambiale in mano alla Juventus. La seconda è che ha un’età per la quale dispone ancora di un grande mercato. Infine, perché resta comunque un equivoco: magari un dolcissimo equivoco, ma non di facile risoluzione”.

Due motivazioni di ambito economico e una di livello tattico. Queste potrebbero essere le tre ragioni che potrebbero spingere la Juventus a cedere Paulo Dybala. Ai bianconeri, al momento, servirebbero poco più di 10 milioni di euro per tramutare in plusvalenza una sua cessione e, considerato il valore dell’argentino, la plusvalenza potrebbe essere consistente. Infine, una motivazione tattica: la ‘Joya’ è difficile da mettere a fuoco a livello di ruolo e potrebbe rappresentare un rebus di cui Pirlo non vorrebbe occuparsi.

