Calciomercato Juventus, occhi su Donnarumma | Le ultime

Calciomercato Juventus, Donnarumma sembra essere ancora un obiettivo: il giornalista Massimo Zampini fa chiarezza sulla strategia dei bianconeri

Un profilo come il suo, fa storicamente gola alla Juventus e ai principali club europei. D’altronde, le stigmate del predestinato hanno sempre fatto parte della carriera di Gianluigi Donnarumma, che a Milano non vede ancora blindato il proprio contratto e che potrebbe iniziare a guardarsi curiosamente intorno. I bianconeri, dunque, potrebbero farci più di un semplice pensiero, come spiega il giornalista Massimo Zampini ai microfoni di ‘Juventibus’.

Calciomercato Juventus, Zampini: “Occhio a Donnarumma, questa la strategia dei bianconeri”

“La Juventus continua a monitorare con grande attenzione il futuro di Gigio Donnarumma – ha spiegato Zampini – Il portiere non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Milan e i bianconeri potrebbero farci un pensiero a parametro zero. Szczesny ha molto mercato in Premier League ed ha una valutazione intorno ai 30 milioni di euro. La Juventus, dunque, resta alla finestra, anche se credo che alla fine Donnarumma riuscirà a trovare un accordo con il Milan”.

