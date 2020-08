Uno dei grandi obiettivi della Juventus per la fascia rischia di essere sfuggito: il Barcellona starebbe dando un’accelerata alla trattativa.

Le esigenze della Juventus sul mercato sono ormai note: due giocatori in avanti, almeno un altro centrocampista e un esterno a tutto campo. In attacco serve sia un centravanti che possa sposarsi bene con Dybala e Cristiano Ronaldo, che una riserva di valore. In mezzo, oltre a McKennie, servirebbe una mezzala che porti gol. Nei nuovi dettami tattici impostati da Andrea Pirlo, poi, c’è bisogno di un esterno a tutto campo. Gli uomini di mercato bianconeri avrebbero messo nel mirino diversi obiettivi, ma uno dei più importanti rischia di sfuggire. Il Barcellona sarebbe ad un passo dall’accordo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Chiesa | Maxi scambio!

Calciomercato Juventus, Koeman vuole Dest | Operazione in chiusura!

Uno dei giocatori che piacciono maggiormente alla Juventus per la fascia è Sergiño Dest. L’esterno classe 200 dell’Ajax è un autentico prodigio e Fabio Paratici sarebbe rapito dalle sue qualità. Secondo ‘Don Balon’, però, il Barcellona avrebbe un principio di accordo con i ‘Lancieri’ sulla base di 28 milioni di euro. A volere fortemente lo statunitense sarebbe stato Ronald Koeman che, in quanto ex CT dell’Olanda, ha avuto modo di osservarlo a più riprese.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo a sorpresa | Da Madrid il nuovo difensore

La volontà del tecnico olandese ha spinto i blaugrana ad accelerare la trattativa con l’Ajax e Dest potrebbe finire presto a Barcellona. Sfumerebbe, quindi, uno dei pupilli della Juventus e non potrebbe concretizzarsi il secondo colpo made in USA dei bianconeri. Il futuro dei gioiellino dei Lancieri potrebbe essere nella Liga, dove troverebbe grande spazio sulle corsie esterne del ‘Camp Nou’.

La suggestione Sergiño Dest potrebbe essere già sfumata: dalla Spagna rivelano come il Barcellona sia vicino ad un accordo con l’Ajax.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, non è finita per Tonali | Nuovo tentativo!

Calciomercato Lazio, UFFICIALE | Rinnovo fino al 2025

Calciomercato Inter, addio Brozovic e scambio | Un altro bomber per Conte