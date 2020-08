Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Chiesa | Maxi scambio!

La Juventus continua a lavorare in ottica futura per arrivare a giocatore già pronti da affidare a Pirlo: maxi-trattativa per Chiesa

La Juventus non intende stare ad aspettare ancora. Il club bianconero vorrebbe mettere a segno colpi interessanti in vista della prossima stagione. E così come svelato dall’edizione odierna di “Tuttosport” potrebbe esserci un ritorno di fiamma per l’esterno della Fiorentina, Federico Chiesa, pronto ad una nuova avventura.

Calciomercato Juventus, maxi-scambio per Chiesa

Con la Juventus potrebbe nascere un maxi-scambio con Higuain, pronto a volare a Firenze, più il terzino sinistro, ex Cagliari, Luca Pellegrini, che piace molto alla dirigenza toscana. L’attaccante argentino potrebbe restare così in Serie A visto che lo stesso neo-tecnico bianconero ha rivelato come l’attaccante argentino non faccia più parte del progetto.

Un’operazione di mercato davvero entusiasmante con la Juventus che vorrebbe chiudere in tempi brevi per Chiesa dando così un’alternativa importante a Pirlo per quanto riguarda il reparto offensivo.

Dopo un tira e molla incredibile con Commisso, ora Chiesa avrebbe svelato la sua voglia di andare via definitivamente dalla Fiorentina, che l’ha valorizzato nelle ultime stagioni.

