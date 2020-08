Calciomercato Inter, non è finita per Tonali | Nuovo sorpasso al Milan

Sandro Tonali sarebbe ad un passo dal Milan, ma non è ancora detta l’ultima parola. L’Inter proverà un nuovo assalto al giovane centrocampista del Brescia

Nelle prossime ore si conoscerà la nuova destinazione di Sandro Tonali. Il giovane centrocampista del Brescia, classe 2000, è l’oggetto del desiderio delle due compagini milanesi con il Milan favorito. Come svelato da Sky Sport, ieri in serata, il club rossonero sarebbe ad un passo dalla chiusura, ma il club nerazzurro non molla la presa.

Calciomercato Inter, futuro di Tonali in bilico

Come svelato dal giornalista di “Top Calcio 24”, Stefano Donati, l’Inter potrebbe anche provare un nuovo sorpasso nelle ultime ore ai cugini per arrivare allo stesso giocatore. L’affare con il Milan non è ancora chiuso definitivamente e tutto può succedere.

Nelle scorse settimane la società nerazzurra lo aveva già in pugno e così lo stesso suo agente, Giuseppe Bozzo, sarebbe più entusiasta di vederlo all’Inter. Lo stesso presidente del Brescia, Massimo Cellino, sarebbe stato infastidito dalle ultime voci di domenica sera che lo vedrebbero al Milan. Un derby infuocato anche di mercato tra le due società milanesi: le prossime ore saranno davvero decisive con il centrocampista della Nazionale italiana pronto alla sua nuova grande avventura.

Il Milan, infine, potrebbe così resistere arrivando in tempi brevi alla firma del giovane centrocampista del Brescia. Minuti davvero concitati.

