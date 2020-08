Con il ‘sogno’ Messi sempre più difficile, l’Inter potrebbe virare su un altro ‘top player’ per l’attacco. Il giocatore piace molto ad Antonio Conte.

Nonostante le intenzioni di non ricorrere in maniera eccessiva al portafoglio, la dirigenza dell’Inter continua a monitorare le situazioni più ‘calde’ in questo mercato.

Dopo la conferma di Antonio Conte in panchina, il tecnico leccese ha stilato la sua personale lista, con i profili più adatti a rinforzare l’organico nerazzurro. Oltre al ‘sogno’ Messi, all’apparenza impossibile, nelle ultime ore sembra spuntare una nuova suggestione di mercato per l’Inter.

Calciomercato Inter, per l’attacco spunta l’ipotesi Depay. L’olandese piace molto al tecnico Conte

Con il rinnovo di Lautaro sempre più vicino, Conte spera nell’acquisto di un altro giocatore offensivo in grado di fornire nuove opzioni di gioco al tecnico salentino.

Secondo ‘Caughtoffside.com’, uno dei profili maggiormente graditi ad Antonio Conte è quello di Memphis Depay, stella del Lione e della nazionale olandese. L’ex Manchester United, dopo la delusione con la maglia dei ‘Red Devils’, ha ritrovato gol e prestazioni in Francia, divenendo il simbolo dell’Olympique Lione.

Trascinato a suon di gol anche in Europa, Depay ha contribuito in maniera importante al grande cammino dell’OL di Garcia in Champions League, approdato in semifinale dopo aver eliminato Juventus e Manchester City.

L’Inter per il momento non ha presentato offerte ufficiali, ma la richiesta esplicita di Conte potrebbe portare ad un tentativo per il fantasista olandese nelle prossime settimane.

