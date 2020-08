Marcelo Brozovic sembrerebbe ormai vicino all’addio all’Inter: si pensa allo scambio che porterebbe ad Antonio Conte un nuovo bomber in rosa

Nuovi piani e nuove gerarchie nella nuova Inter di Antonio Conte, pronto al secondo anno in nerazzurro dopo essersi riappacificato con la società. Con il calciomercato alle porte, si ragiona su quali sono i giocatori fondamenti e quelli che potrebbero partire. Nella lista delle possibili partenze ci sarebbe anche Marcelo Brozovic. Per il centrocampista croato si potrebbero aprire le porte della Ligue 1. Si pensa così ad uno scambio con un bomber.

Calciomercato Inter, Monaco su Brozovic: ipotesi scambio con Ben Yedder

L’Inter continua a lavorare sul mercato per la prossima stagione, visto che il tempo stringe e le cose da fare sono ancora tante. A centrocampo Marcelo Brozovic sembrerebbe essere entrato nel mirino del Monaco, così i nerazzurri ragionano su un possibile scambio con la squadra francese.

L’Idea dell’Inter sarebbe dunque quella di proporre uno scambio con il bomber della squadra monegasca, Wissam Ben Yedder. L’attaccante francese classe 1990 ha disputato un ottimo campionato lo scorso anno e sembrerebbe interessare ai nerazzurri per assicurare ad Antonio Conte un nuovo bomber da inserire in rosa. Attenzione però al Bayern Monaco, che come riportato dal giornalista ‘Niccolò Schira’ tramite il suo profilo Twitter, potrebbe pensare a Brozovic come sostituto per la partenza di Thiago Alcantara.

