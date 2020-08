Calciomercato Milan, cessione vicina | Accordo ad un passo!

Il Milan continua a lavorare in vista della prossima stagione dando un’occhiata anche alle cessioni: pronta la partenza del rossonero!

Non solo acquisti in casa Milan dopo il rinnovo contrattuale di Zlatan Ibrahimovic che continuerà la sua avventura in Italia. La compagine rossonera, inoltre, è vicinissima ancora una volta ad una cessione in vista della prossima stagione.

Calciomercato Milan, André Silva pronto all’addio

Come svelato dal portale tedesco “Bild” André Silva sarebbe sempre più vicino alla cessione all’Eintracht Francoforte. L’intesa sembra essere ad un passo con il riscatto immediato del centravanti portoghese. Ora bisognerà soltanto limare i dettagli sulla formula della cessione per chiudere una volta per tutte il suo discorso.

L’affare Rebic resta separato con i due giocatori che sono stati ceduti in prestito biennale nella scorsa estate. Ora Andre Silva non vede l’ora di continuare la sua avventura con il club tedesco dopo una buona stagione anche dal punto di vista realizzativo.

Il Milan pensa anche alle cessioni per snellire al rosa di Stefano Pioli, che riabbraccerà Zlatan Ibrahimovic dopo i sei mesi precedenti.

