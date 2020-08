Calciomercato Inter, rischio beffa | “Vuole la Juventus!”

Non arrivano buone notizie in casa Inter per il top player: vuole la Juventus, beffa ad un passo per Conte

In casa Inter, dopo il chiarimento tra allenatore e società che ha portato alla conferma di Conte, a tenere banco è il calciomercato. Sarà un’estate caldissima per i dirigenti nerazzurri, con Marotta e Ausilio che oltre al sogno Messi coltivano diverse altre piste. In tal senso, uno degli obiettivi da lungo tempo di Antonio Conte rischia di sfumare: vuole andare alla Juventus.

Calciomercato Inter, sorpasso Juventus: c’è l’apertura

Secondo quanto riportato dal portale iberico ‘Lacuarta.com‘, Arturo Vidal sarebbe orientato a tornare a Torino. “Quello che più intriga Vidal è il ritorno alla Juventus. Da un lato l’idea di giocare con CR7 e provare a vincere la Champions“, si legge sul portale che cita un membro dell’entourage del cileno, “dall’altro che sia un ritorno a ‘casa’, dove tutti lo conosco già”.

Conte e l’Inter rischiano dunque di veder naufragare la pista, con Pirlo che nelle scorse ore avrebbe telefonato Vidal per conoscere meglio la situazione del cileno. “Conte lo ha chiamato più volte per l’Inter, Vidal vuole essere sicuro di poter fare grandi cose in Champions prima di decidere“. Il club catalano vorrebbe poco più di 9 milioni di euro per far partire Vidal.

Il giocatore, intanto, prenderà parte domani al raduno agli ordini del neo allenatore del Barcellona, Ronald Koeman.

