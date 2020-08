Calciomercato Juventus, Vidal apre alla cessione | “Se mi chiama Pirlo”

Arturo Vidal potrebbe tornare in Serie A dopo l’avventura al Barcellona. Ancora una volta il cileno ha aperto alla cessione ai bianconeri: le novità!

Giornate intense in casa Barcellona. Dopo l’ormai addio di Lionel Messi, anche Arturo Vidal è tornato a parlare del suo futuro aprendo anche ad una cessione immediata in vista della prossima stagione. Sulle sue tracce ci sarebbe ormai da tempo l’Inter con Antonio Conte che l’ha messo in cima alla lista dei desideri, ma attenzione ad un suo possibile ritorno a Torino.

Calciomercato Juventus, Vidal pensa al futuro

Pochi minuti fa lo stesso centrocampista cileno ha parlato ai microfoni dello youtuber Daniel Habif soffermandosi anche sull’annuncio di Andrea Pirlo come nuovo allenatore della compagine bianconera: “Sono stati quattro anni spettacolari alla Juventus, è stato davvero importante per la mia crescita. La Juve arrivava da un settimo posto e fu un’avvincente sfida a livello tattico”.

Poi ha aggiunto: “Pirlo era incredibile quando giocava, immagina come allenatore. Se lui o la Juventus mi chiamano sono contento, ma bisogna stare tranquilli. Se succede, succede. Ho molto affetto per la Juventus e per Andrea”.

Infine, Vidal ha elogiato anche il suo ex allenatore Antonio Conte definendolo “una macchina, tatticamente è il numero uno. Mi ha adattato alla sua idea di gioco”.

