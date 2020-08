Calciomercato Juventus, Ronaldo via con Messi | Il piano di Mendes

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, dopo due anni lontani, potrebbero ritrovarsi nello stesso campionato: ecco il piano di Jorge Mendes.

Il mondo del calcio è con il fiato sospeso in attesa di conoscere il destino di Lionel Messi, dopo l’annuncio del suo addio al Barcellona. Ulteriori conferme della rottura totale fra l’argentino e la società catalana sono arrivate dalla giornata di oggi, dove la ‘Pulce’ non si è presentato ai test medici dei blaugrana. Quando si sposta un campione del calibro di Messi, gli equilibri del calcio mondiale subiscono uno scossone. Lo sa bene Jorge Mendes, che avrebbe un piano per portare via Cristiano Ronaldo dalla Juventus.

Calciomercato Juventus, il piano di Mendes | Messi al City e Ronaldo allo United!

Il trasferimento di Lionel Messi potrebbe avere degli effetti diretti anche sul mercato della Juventus. Secondo quanto riportato da ‘DonDiario’, nel caso in cui l’argentino vada al Manchester City, Jorge Mendes vorrebbe portare Cristiano Ronaldo al Manchester United. Un ritorno romantico, favorito dal fatto che i rivali cittadini abbiano messo le mani sul sei volte ‘Pallone d’Oro’. Quella dei ‘Red Devils’ di richiamare CR7 all’Old Trafford sarebbe una risposta diretta ai ‘Citizens’.

Lo scenario paventato dall’agente del portoghese rischia di lasciare a mani vuote la Juventus. I bianconeri, infatti, non avrebbero alcuna intenzione di perdere Cristiano Ronaldo. Anzi, Andrea Pirlo ha più volte indicato come nell’ex fuoriclasse del Real Madrid abbia individuato il centro del proprio attacco. La suggestione di vedere nuovamente Messi e Ronaldo sfidarsi ogni weekend in due club rivali, peraltro nella stessa città, rimane comunque uno scenario affascinante anche se difficilmente percorribile.

