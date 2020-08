La Juventus tenta di riportare uno dei suoi ex calciatori a Torino, ma il club inglese ha deciso: no al ritorno in bianconero

La Juventus si appresta a chiudere la trattativa per l’arrivo del nuovo bomber dalla Roma, Edin Dzeko. Nel frattempo continua a cercare un altro attaccante che possa agire come vice del bosniaco. L’idea legata all’ex bianconero però si complica. Dall’Inghilterra arriva il no.

Calciomercato Juventus, Kean non torna: Ancelotti vuole tenerlo

Il primo obiettivo del calciomercato della Juventus è senza dubbio trovare un attaccante per la prossima stagione. Il nuovo allenatore Andrea Pirlo sembrerebbe aver eletto l’attaccante della Roma, Edin Dzeko, come primo della lista. L’accordo con i giallorossi sembrerebbe essere arrivato, ma ora servirebbe un vice. Per questo motivo i bianconeri avrebbero pensato al ritorno di Moise Kean dall’Everton per affiancare il bomber bosniaco. Dall’Inghilterra però arriva la risposta negativa di Ancelotti.

Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, l’allenatore dell’Everton avrebbe molta fiducia nel giovane attaccante italiano e non vorrebbe separarsene. Inoltre, lo scorso anno i ‘toffees’ hanno pagato alla Juventus la bellezza di 30 milioni per il passaggio del numero 27, per questo motivo vorrebbero dargli ancora un anno di tempo, visto che in questa stagione ha collezionato solo 6 presenze da titolare su 29 in Premier League, segnando due gol. Nulla però sembrerebbe ancora definitivo, poiché se l’Everton dovesse acquistare un altro attaccante come sembra, per Kean lo spazio si ridurrebbe ancora e la partenza potrebbe diventare un’opzione.

