Calciomercato Juventus, nuovo tentativo per Dybala | Offerto lo scambio!

Paulo Dybala sembra essere finito nel mirino del Barcellona, che vorrebbe l’argentino per sostituire Lionel Messi: offerto lo scambio alla Juventus

Il calciomercato rischia di essere scombinato dal trasferimento di Lionel Messi. L’addio del sei volte ‘Pallone d’Oro’ al Barcellona è arrivato come un fulmine a ciel sereno e potrebbe essere un evento cruciale per il futuro del calcio Europeo. Non solamente per chi riuscirà a mettere le mani sulla ‘Pulga’, ma anche perché il club blaugrana dovrà riuscire a sostituirlo. A questo proposito, il Barcellona avrebbe pensato a Paulo Dybala. Riuscire a convincere la Juventus a privarsi del suo numero ’10’, però, non sarà un’impresa semplice. Il Barcellona avrebbe pensato ad uno scambio fra stelle.

Calciomercato Juventus, Tentativo blaugrana per Dybala | Scambio con Griezmann!

Il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere lontano dalla Juventus. Nonostante la conferma arrivata per bocca di Andrea Pirlo e le trattative per il rinnovo che avanzano, potrebbe esserci un addio in vista. Questo perché il Barcellona avrebbe pensato alla ‘Joya’ per sostituire il gigantesco vuoto lasciato da Lionel Messi. I catalani avrebbero proporre uno scambio fra Dybala e Antoine Griezmann. L’attaccante francese potrebbe essere sacrificato per arrivare ad un altro ‘dieci’ puro come l’argentino.

La risposta della Juventus allo scambio proposto dal Barcellona sarebbe già arrivata e sarebbe negativa. I bianconeri non sembrano disposti a privarsi di Dybala per avere Antoine Griezmann. Dietro alla risposta dei dirigenti di ‘Madama’ potrebbe esserci anche un ragionamento sul bilancio: le ‘Petit Diable’, infatti, ha uno stipendio da 18 milioni netti a stagione a Barcellona. Un ingaggio che la Juventus non vorrebbe accollarsi per la prossima stagione, avendo messo in atto una politica di abbassamento degli ingaggi.

