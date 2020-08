Calciomercato Inter, Conte al top | Super scambio doppio col Chelsea

L’Inter continua a lavorare in ottica futura con un doppio colpo davvero incredibile: Conte può esultare in vista della prossima stagione!

L’Inter vuole continuare a colmare il gap con la Juventus in vista della prossima stagione. La società nerazzurra sarebbe pronta per un doppio colpo davvero incredibile per regalare ad Antonio Conte innesti importanti.

Calciomercato Inter, Kante più Emerson: che colpi per Conte

Come svelato da Il Giorno il vero obiettivo di mercato dell’Inter è N’Golo Kanté nonostante una valutazione tra i 50 e i 60 milioni di euro dopo gli addii di Borja Valero e Vecino. Potrebbe anche partire Marcelo Brozovic con il centrocampista croato che avrebbe numerose offerte in giro per l’Europa, tra cui proprio i “Blues“, pronti ad inserirlo in un possibile scambio con il motorino francese.

Sempre con il Chelsea potrebbe nascere uno scambio davvero importante con Skriniar verso l’addio, che piace anche ai due club di Manchester, per arrivare così ad Emerson Palmieri.

Un doppio scambio tra Inter e Chelsea che potrebbe accontentare tutte le parti coinvolte. Conte ora può davvero esultare in vista della prossima stagione dopo le polemiche degli ultimi mesi con la finale di Europa League persa contro il Siviglia.

