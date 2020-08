Calciomercato Inter, addio Brozovic | A sorpresa in Ligue1!

Marcelo Brozovic è sempre più vicino alla cessione. Il centrocampista croato dell’Inter potrebbe volare in Francia nelle prossime ore: accordo ad un passo!

Non solo acquisti per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, ma anche diverse cessioni eccellenti in casa Inter. Marcelo Brozovic potrebbe dire addio nelle prossime ore con un nuovo progetto tecnico avvincente per il prosieguo della sua carriera.

Calciomercato Inter, Brozovic ad un passo dal Monaco

Come rivelato dal portale spagnolo “todofichajes.com” il centrocampista croato dell’Inter, Marcelo Brozovic, sarebbe ad un passo dal Monaco. Lo stesso giocatore non farebbe più parte del progetto tecnico di Antonio Conte e così da alcuni giorni sono partiti i contatti con il club monegasco. Il 27enne sarebbe pronto a sentirsi importante nuovamente sotto la gestione di Niko Kovac, che lo sta convincendo in queste ore visto che è stato anche l’ex Ct della Nazionale croata.

Il club francese potrebbe mettere sul piatto circa 20 milioni di euro più alcuni bonus: l’operazione potrebbe concludersi ufficialmente nei prossimi giorni.

L’Inter avrebbe messo nel mirino altri giocatori funzionali al gioco di Antonio Conte e così Brozovic sarebbe ad un passo dall’addio.

