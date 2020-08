Barcellona, UFFICIALE: Messi non si presenta ai test!

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Leo Messi, sempre più deciso a lasciare Barcellona: la ‘Pulce’ non si è presentato per i test

Una telenovela che continua, quella legata al futuro di Leo Messi. L’argentino, che ha annunciato l’addio al Barcellona nelle scorse ore, non si è presentato per i test di rito per l’inizio della stagione. Una decisione ventilata ormai da alcune ore e che ha visto l’assenza dell’argentino, ormai separato in casa.

Calciomercato, Messi-Barcellona: addio sempre più vicino

Messi era atteso alle 10:15 mentre altri compagni ormai ai margini del progetto, come Suarez, hanno fatto regolarmente visita al centro blaugrana. A riportare la notizia è ‘Mundo Deportivo’.

I legali dell’attaccante argentino avevano già anticipato che Messi non sarebbe stato presente e, alla fine, così è stato. Il rischio di uno scontro muro contro muro è quindi ormai certo: l’argentino non è mai stato così lontano dal Barcellona.

