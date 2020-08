La Juventus sta cercando di piazzare Higuain: l’argentino potrebbe finire al Benfica nella trattativa che porterebbe Grimaldo alla corte di Pirlo

Gonzalo Higuain non fa più parte del progetto Juventus. Lo ha ribadito a chiare lettere anche Andrea Pirlo durante la prima conferenza stampa da allenatore della ‘Vecchia Signora’. La dirigenza bianconera sta lavorando da tempo sulla cessione dell’argentino, ancora legato per un’altra stagione al club campione d’Italia. Al momento non sono ancora pervenute offerte concrete per il ‘Pipita’, con Paratici e Nedved che vogliono al più presto sgravarsi del pesante ingaggio (15 milioni di euro lordi) del classe ’87 e per questo pensano anche ad una risoluzione del contratto.

Juventus, idea Benfica per Higuain: occhi su Grimaldo

Cristiano Ronaldo e Higuain (Getty Images)Higuain blocca il mercato in entrata della Juventus, che per sostituirlo pensa principalmente alla pista Dzeko senza tralasciare l’opportunità Suarez dal Barcellona. Un ‘assist’ però ai torinesi per l’addio del centravanti albiceleste potrebbe darlo il Benfica, alla ricerca di un bomber d’esperienza dopo la trattativa saltata per Cavani. La ‘Vecchia Signora’ potrebbe offrire Higuain al sodalizio portoghese nel tentativo di arrivare ad Alejandro Grimaldo, vecchio pallino di Paratici. A Pirlo serve un altro tassello a sinistra per alternarsi con Alex Sandro e il laterale ex Barcellona può ritornare di moda dalle parti della Continassa. Il 25enne spagnolo avrebbe una valutazione non inferiore ai 30 milioni di euro, con la Juve che metterebbe sul piatto Higuain (che pesa a bilancio 18 milioni) oltre ad un conguaglio di 10-12 milioni. Affinché il tutto s’incastri servirebbe anche un passo indietro del 33enne attaccante sullo stipendio da percepire a Lisbona. L’ex Napoli e Milan accetterebbe però la destinazione soltanto se il Benfica riuscisse a garantirgli almeno un biennale da 5-6 milioni all’anno.

Scenario non facile considerando che il ‘Pipita’ non vorrebbe rinunciare ad un euro rispetto ai 7,5 milioni che la Juve dovrà versargli da contratto fino alla prossima estate, con lo stesso giocatore che altrimenti chiederebbe una ricca buonuscita per lasciare Torino.

