Calciomercato Milan, affare fatto | Dalla Spagna: firma imminente!

Il Milan è pronto a mettere a segno un importante colpo in entrata: il giocatore è pronto a firmare per il ‘Diavolo’

Grandi manovre in casa Milan per quello che sembra essere un calciomercato estivo rovente per i rossoneri. Maldini e Massara sono pronti a chiudere per un gioiello che, già nelle prossime ore, potrebbe firmare con il Milan. Tutti i dettagli dalla Spagna: affare in chiusura.

Calciomercato Milan, Pioli esulta: firma in arrivo

Il Milan ha tutta l’intenzione di candidarsi tra le protagoniste del calciomercato estivo. I rossoneri infatti, dopo il sempre più probabile rinnovo di Ibrahimovic ed il ritorno in Bakayoko, sono ad un passo da Sandro Tonali. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Todofichajes.com’, il talentuoso centrocampista del Brescia sarebbe in procinto di firmare con il club di Elliott.

Un sorpasso importante, dunque, ai cugini dell’Inter che al momento sarebbero orientati su altri profili. Il Brescia ha intenzione di intascare una cifra importante dalla vendita di Tonali, intorno ai 35 milioni, da reinvestire per l’immediato ritorno in Serie A.

Situazione in divenire, il Milan è pronto a chiudere per Tonali: il centrocampista, classe 2000, firmerà nei prossimi giorni.

