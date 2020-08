Calciomercato Milan, scambio per Donnarumma | Le ultime

Uno dei pilastri del Milan, rischia di essere inserito in una clamorosa operazione di mercato. Per lui, ipotesi scambio in Premier League.

Quella che sembrava un’ipotesi irrealizzabile di mercato, rischia ora di divenire una clamorosa realtà. Il futuro del portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma, potrebbe essere lontano da Milano.

In scadenza di contratto con i rossoneri, la trattativa per il suo rinnovo non decolla, con Mino Raiola, agente del calciatore, pronto a sondare nuovi orizzonti per il suo assistito.

Calciomercato Milan, per Donnarumma spunta l’ipotesi scambio con Kepa del Chelsea

Con l’imminente scadenza di contratto, fissata a gennaio 2021, il Milan potrebbe rischiare di perdere Donnarumma a zero nella prossima finestra di mercato. Per scongiurare tale ipotesi, qualora la trattativa per il rinnovo non dovesse sbloccarsi, dall’Inghilterra spunta l’ipotesi di un clamoroso scambio.

I media inglesi parlano di un forte interessamento per Gigio Donnarumma da parte del Chelsea. Per arrivare al portiere classe ’99, i Blues sarebbero pronti ad offrire, in uno scambio di prestiti, il portiere spagnolo, Kepa.

Non più centrale nei piani del tecnico Lampard, Kepa è stato scavalcato nelle gerarchie degli ultimi mesi da Caballero. Il rinnovamento totale attuato dai londinesi, potrebbe portare ad una cessione del portiere della nazionale iberica, pagato 80 milioni di euro nello scorso mercato. Il profilo di Donnarumma corrisponde perfettamente alle richieste di Lamapard, e la dirigenza dei Blues è pronta ad imbastire lo scambio con il Milan.

