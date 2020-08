In casa Milan sembrerebbe tutto pronto per il primo colpo del calciomercato in attacco: atteso l’annuncio ufficiale dell’arrivo

Il Milan si prepara alla nuova stagione e mette a segno il primo colpo di mercato. Stefano Pioli avrà a sua disposizione un nuovo attaccante da affiancare ad Ibrahimovic, in attesa dell’ufficialità del rinnovo dello svedese. Mancherebbe solo l’annuncio ad ufficializzare il nuovo bomber.

Calciomercato Milan, fatta per Brahim Diaz: atteso per la prossima settimana l’annuncio

Calciomercato che il primo settembre aprirà ufficialmente i battenti, ma che da settimane ormai è davvero infuocato. Il Milan si prepara a mettere a segno il primo colpo in attacco per la prossima stagione. Infatti sembrerebbe ormai tutto fatto per l’arrivo di Brahim Diaz in rossonero dal Real Madrid.

Ancora da capire quale sia la formula per la quale i due club si siano accordati, se sarà dunque prestito secco o con diritto di riscatto al termine della stagione. Fatto sta che Ivan Gazidis e lo staff rossonero sarebbero pronti ad ufficializzare l’affare già nella prossima settimana. Si attende dunque solo l’annuncio ufficiale per dare il benvenuto al nuovo attaccante a disposizione di Stefano Pioli.

