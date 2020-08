Calciomercato, ritorno alla Juventus | Ipotesi scambio!

Un’idea davvero clamorosa nata da pochissime ore con il possibile ritorno del giocatore. Pirlo lo vorrebbe con sé: idea scambio in vista!

La Juventus continua a lavorare senza sosta sul fronte mercato in vista della prossima stagione. Con Andrea Pirlo le dinamiche sarebbero cambiate e così potrebbe tornare anche l’ex di turno come svelato da Tuttosport. Un’idea del tutto nuova rispetto agli ultimi mesi con la possibilità di rivederlo in bianconero.

Calciomercato Juventus, possibile ritorno Kean: la sua salvezza

Moise Kean potrebbe essere il nuovo attaccante della Juventus targata Andrea Pirlo. Come svelato dal quotidiano nazionale, il suo ritorno è una concreta possibilità con Mino Raiola che starebbe sempre in contatto con la dirigenza torinese. Per il neo-tecnico della Juve rappresenterebbe la quarta punta, in grado di fare la differenza a partita in corso. Nell’ultima stagione all’Everton non ha lasciato il segno collezionando 33 presenze condite soltanto da due gol e due assist.

Lo stesso club inglese lo ha pagato 27,5 milioni di euro e non avrebbe intenzione di svenderlo rivendendolo alla Juventus. Così dall’Inghilterra parlano anche di un forte interesse dell’Everton per Aaron Ramsey: potrebbe nascere un’idea di scambio tra i due giocatori che accontenterebbe tutte le parti coinvolte. In questo modo lo stesso club bianconero rinuncerebbe all’ingaggio esoso dell’ex Arsenal mettendo a segno una plusvalenza dopo il suo arrivo a parametro zero.

