Calciomercato Juventus e Inter, giocatore in bilico | Sfida fra Conte e Pirlo

La Juventus e l’Inter avrebbero messo gli occhi su uno stesso obiettivo: il giocatore sarebbe in dubbio riguardo a chi scegliere fra Pirlo e Conte.

Il ciclo di nove anni di vittorie si è aperto con l’arrivo di Antonio Conte in panchina e Andrea Pirlo in mezzo al campo. Nella prossima stagione, probabilmente, dal duello fra i due tecnici passerà lo scudetto: il decimo per la Juventus oppure il primo di un nuovo ciclo nerazzurro. La sfida fra i due tecnici sembra essere già iniziata sul mercato, con le due società che avrebbero messo nel mirino lo stesso obiettivo per il centrocampo. Un giocatore che sia Pirlo che Conte conoscono molto bene e che sarebbe in grande dubbio riguardo a chi preferire.

Calciomercato Juventus e Inter, sfida per Vidal | È indeciso fra Conte e Pirlo!

Sia la Juventus che l’Inter starebbero pensando ad Arturo Vidal per il proprio centrocampo, soprattutto nel caso in cui si possa liberare a parametro zero dal Barcellona. Secondo quanto riferito da ‘La Cuarta’, il cileno sarebbe in forte dubbio riguardo a chi scegliere fra l’ex allenatore Antonio Conte e l’ex compagno Andrea Pirlo. Nei giorni scorsi, sempre secondo il quotidiano cileno, il nuovo tecnico bianconero avrebbe contattato telefonicamente Vidal.

La dirigenza della Juventus, però, starebbe ancora valutando se investire in un giocatore di 33 anni con un ingaggio piuttosto elevato. L’Inter, invece, sarebbe più convinta riguardo a Vidal. Antonio Conte chiede l’arrivo del centrocampista cileno dalla scorsa sessione di mercato invernale e questa volta potrebbe essere accontentato. Nella giornata di domani Vidal si presenterà al ritiro del Barcellona, nonostante sia stato estromesso dal progetto tecnico.

Rivelazione dal Cile, Arturo Vidal sarebbe in dubbio se raggiungere Pirlo alla Juventus oppure Conte all’Inter.

