Messo esplicitamente alla porta dal tecnico Andrea Pirlo, la cessione di Gonzalo Higuain da parte della Juventus si complica.

La nuova era di Andrea Pirlo alla Juventus è appena iniziata, ma il tecnico bresciano deve fare già i conti con le prime difficoltà, soprattutto sul fronte mercato. Tra i temi più caldi affrontati da Pirlo durante la prima conferenza stampa, sicuramente la situazione di Gonzalo Higuain.

Messo esplicitamente alla porta dal neo tecnico bianconero, il futuro del ‘pipita’ è destinato ad essere lontano da Torino, ma la dirigenza juventina sta incontrando più difficoltà del previsto nel risolvere la questione contrattuale dell’attaccante argentino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, conferme Messi | C’è il contatto: ecco la verità

Calciomercato Juventus, per lasciare i bianconeri Higuain vuole la buonuscita

Da tempo sul mercato, le pretendenti per Higuain non mancano. A complicare la cessione, è però l’alto ingaggio percepito dal bomber argentino (7,5 milioni di euro). Con l’età non più rosea del pipita, non sono molte le squadre in grado di garantire tale stipendio all’attaccante nato a Brest, in Francia.

In attesa di un’offerta ufficiale, la Juventus sta meditando sulla risoluzione di contratto con Higuain. Forte della scadenza nel 2021, Higuain non ha alcuna intenzione di rescindere anticipatamente il suo contratto con i bianconeri.

Per concludere anzitempo la sua esperienza a Torino, la punta ex Napoli, chiede una buonuscita cospicua. Tale soluzione non convince la dirigenza bianconera, che sta continuando a trattare con l’entourage del giocatore, in attesa di novità di mercato. Nel frattempo Higuain non sembra voler cedere, presentandosi regolarmente alle sedute di allenamento con la squadra, condividendo sui social foto e video insieme ai suoi compagni. L’uscita di Gonzalo Higuain dalla Juventus si complica.

POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>>Calciomercato Milan, affare fatto | Dalla Spagna: firma imminente!