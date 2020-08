Calciomercato Juventus, Allan lascia Napoli | Accordo raggiunto!

Il Napoli ha raggiunto un accordo per la cessione a titolo definitivo di Allan: niente Juventus per il brasiliano, volerà da Ancelotti in Premier League

La Juventus nelle ultime settimane aveva pensato anche ad Allan per il centrocampo. Seguendo le indicazioni tattiche di Andrea Pirlo, infatti, i bianconeri sono alla ricerca di un giocatore che sappia recuperare velocemente il pallone e poi gestirlo. Uno di quei centrocampisti cosiddetti ‘lava-palloni’ ed il brasiliano del Napoli ha tutte le carte in regola. Tutte tranne una: Allan non è più sul mercato.

Calciomercato Juventus, niente Allan | Accordo fra Napoli e Everton

Come riferito da ‘Sky Sport’, il Napoli e l’Everton avrebbero raggiunto un accordo per il trasferimento in via definitiva di Allan sulla base di 25 milioni di euro più tre di bonus. Niente da fare, quindi, per la Juventus che nelle ultime settimane era tornata a pensare al centrocampista brasiliano. L’ex Udinese non rientrava più nei piani di Gattuso e ha deciso di riabbracciare Carlo Ancelotti in Premier League. Il futuro di Allan sarà a Liverpool con i ‘Toffes’ e lontano, dopo molti anni, dalla Serie A.

