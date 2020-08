Calciomercato Inter, non solo Vidal | Maxi scambio con il Barcellona!

Grandi manovre di calciomercato in casa Inter con Marotta e Conte scatenati: via al clamoroso scambio con il Barcellona

Il mercato dell’Inter entra nel vivo. Antonio Conte spinge per il colpo Vidal ma il cileno potrebbe non essere l’unico colpo di spessore proveniente dalla Catalogna. Si prospetta un clamoroso maxi scambio tra i nerazzurri ed il Barcellona: ecco l’ultima proposta di Marotta, un big di Conte ai saluti.

Calciomercato Inter, Marotta ‘risponde’ alla Juventus: doppio colpo!

L’Inter ha tutta l’intenzione di regalare un colpo di esperienza e spessore a Conte. Il tecnico, oltre a Vidal, è a caccia di un attaccante di livello internazionale. Con il pupillo Dzeko che dopo oltre un anno di corteggiamento finirà con ogni probabilità alla Juventus, la risposta della società meneghina non si fa attendere. Ecco quindi che Marotta e Ausilio starebbero per proporre il cartellino di Marcelo Brozovic al Barcellona, per un clamoroso scambio.

Il croato ha scontentato la dirigenza interista per i suoi eccessi fuori dal rettangolo verde e sarà quindi ceduto. L’idea di Marotta porta a Vidal, valutato 15 milioni, ma anche a Luis Suarez, ormai tagliato fuori da Ronald Koeman. L’uruguaiano, il cui cartellino è stimato intorno ai 20 milioni, sarebbe la risposta di forza alla Juventus. Brozovic, che l’Inter valuta non meno di 40 milioni, potrebbe quindi ‘regalare’ a Conte un doppio colpo senza andare ad intaccare i conti del club di Zhang.

Uno scambio alla pari, con il croato pronto a raggiungere l’ex juventino Pjanic in blaugrana. Situazione in divenire in casa Inter. Conte punta il doppio colpo: addio Brozovic, spazio a Vidal e Suarez.

