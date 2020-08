Calciomercato Inter, futuro Messi | Guardiola è a Barcellona!

Potrebbero nascere delle novità riguardo il futuro di Lionel Messi. Sul calciatore ci sono tre squadre molto importanti, tra cui l’Inter.

Potrebbe essere il weekend decisivo per definire il futuro di Lionel Messi. L’attaccante argentino vuole lasciare il Barcellona in questa sessione di mercato e i club interessati a lui sono tre: si parla insistentemente di Paris Saint Germain, Manchester City e Inter. In particolare, c’è da tenere d’occhio la pista che lo porterebbe a giocare in Premier League.

Inter, Guardiola vola a Barcellona: incontro con Messi

L’Inter è da tempo interessata a Messi, ancor di più dopo che ha comunicato al Barcellona di voler andar via. Tuttavia, potrebbero esserci sviluppi interessanti sul fronte Manchester City. Infatti, secondo quanto riferito da Chiringuito TV, Pep Guardiola è volato a Barcellona per incontrare Messi. L’allenatore dei Cityzens è stato fotografato fuori da un noto ristorante e domenica è atteso anche l’arrivo del padre della Pulce, Jorge. Un incontro potrebbe risultare decisivo.

🚨GUARDIOLA está en BARCELONA. Que aproveche la cena en la City… ¿🤔✍️🇦🇷? pic.twitter.com/CKnPUfQG1B — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 28, 2020

