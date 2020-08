Calciomercato Inter, addio Messi | Non si presenta alla visite!

Lionel Messi ha definitivamente rotto con il Barcellona, comunicando che non si presenterà alle visite mediche: l’Inter continua a sperare.

Prosegue quella che si candida come telenovela dell’estate: l’addio di Lionel Messi al Barcellona. Il rapporto da favola fra l’argentino ed il club blaugrana rischia di avere un epilogo amaro. La ‘Pulce’ aveva già comunicato in maniera ufficiale ai catalani la propria volontà di lasciare la Catalogna, esercitando la clausola che lo libererebbe a parametro zero. Su Messi sono piombate diverse società, con il Manchester City e l’Inter in pole position. Nella serata di oggi, la vicenda ha vissuto un nuovo capitolo: l’argentino ha comunicato un’altra decisione al Barcellona.

Calciomercato Inter, rottura totale | Messi non si presenterà alle visite mediche!

L’Inter continua a monitorare la situazione di Leo Messi. Secondo il quotidiano catalano ‘El Periodico’, l’argentino avrebbe inviato un nuovo burofax al Barcellona. Questa volta, la ‘Pulce’ avrebbe comunicato che non si presenterà alle visite mediche che precederanno il ritiro del club blaugrana. Messi non riprenderà gli allenamenti con la maglia del Barcellona, la prossima volta che calcherà un campo da calcio sarà con una nuova squadra. L’Inter, quindi, può continuare a sperare di arrivare al sei volte ‘Pallone d’Oro’. Il fuoriclasse argentino non ha alcuna intenzione di ricucire lo strappo con il Barcellona, anzi: la rottura rischia di essere ancora più fragorosa del previsto.

