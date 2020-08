Dopo la clamorosa richiesta di lasciare il Barcellona, il futuro di Lionel Messi appare più incerto che mai. Dalla Spagna assicurano la difficoltà di una sua cessione.

La ‘bomba’ ormai è stata sganciata. Messi vuole lasciare il Barcellona e vuole farlo in questa finestra di mercato. L’Inter di Conte sogna il colpaccio mentre il Manchester City di Pep Guardiola è pronto ad accogliere il fenomeno di Rosario, per puntare finalmente alla conquista della Champions League.

I buoni propositi del City, potrebbero però subire un’inaspettata frenata. Ad affermarlo, dalla Spagna, lo storico ex agente della ‘pulce’.

Calciomercato Inter, l’ex agente di Messi afferma: “Nessun Club può permettersi l’argentino”

La doccia fredda per le pretendenti di Messi, proviene dalle parole dello storico agente di Lionel Messi, Josep Maria Minguella, che ha curato il trasferimento della stella argentina in Catalogna, ormai più di venti anni fa.

Durante un’intervista rilasciato ad un canale You Tube, Minguella ha dichiarato che la vicenda contrattuale di Messi sarà difficilmente risolvibile in questa sessione di mercato. Particolare attenzione, secondo Minguella, va posto alla scadenza della clausola che permetteva a Messi di liberarsi dal Barça al termine della passata stagione: “L’entourage di Messi credeva che con lo stop dei campionati i termini della clausola potessero essere spostati in avanti, ma la posizione del Barcellona non è mai cambiata. L’attuale contratto è ancora in vigore. Non c’è stata alcuna modifica alle date”.

Conclude l’ex dirigente del Barcellona, avvertendo i rischi di un’eventuale acquisto di Messi per il Manchester City e l’Inter: “Comprare Messi, anche a parametro zero ma col rischio che un giorno arrivi una richiesta legale di pagare 700 milioni non è semplice. Nonostante l’aiuto della FIFA, il Barcellona potrebbe denunciare Messi per aver firmato due contratti. Ora come ora, credo ci sia il 90% di possibilità che Leo rimanga al Barça”.

