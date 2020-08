Calciomercato Inter, Eriksen sacrificabile | Super colpo da 50 milioni!

Il calciomercato dell’Inter comincia a prendere forma, con il futuro di Christian Eriksen in forte dubbio: ecco il sostituto da 50 milioni

In casa nerazzurra a tenere banco è il calciomercato estivo, con diversi nomi sul taccuino di Marotta. A centrocampo il ‘rischio’ rivoluzione è concreto, con Eriksen che non ha convinto Conte. Il tecnico dell’Inter torna a pensare ad un top player che potrebbe prendere il posto del danese. I possibili scenari.

Calciomercato Inter, non solo Vidal: mega colpo per Conte

Congelata per il momento la trattativa per Tonali, l’Inter di Conte è decisa a piazzare un colpo di spessore a centrocampo. La mediana nerazzurra cambierà e non poco, con lo stesso Eriksen che potrebbe partire dopo soli sei mesi. In caso di offerta importante, l’ex Tottenham saluterebbe Milano per lasciar spazio ad un erede di assoluto spessore.

Il nome caldo, secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, sarebbe quello di Kante del Chelsea. Il club di Abramovich, assoluto protagonista del mercato estivo, non considera incedibile Kante che per 50 milioni potrebbe salutare Londra. Ecco quindi che, oltre a Vidal, il nome di Kante torna vivo nei radar nerazzurri.

Marotta al lavoro anche per il futuro di Brozovic, non più incedibile e seguito da Bayern Monaco e Psg. Saluteranno con ogni probabilità Gagliardini, Borja Valero e Vecino. Lo spagnolo ha da poco annunciato l’addio su Instagram. Una rivoluzione, con Kante al centro di tutto ed Eriksen alla porta: ecco l’Inter 2020/21 di Conte.

