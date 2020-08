Il futuro di Marcelo Brozovic all’Inter appare sempre più labile. Sul centrocampista croato, continua il forte interesse delle due super potenze europee.

Grandi movimenti di mercato in casa Inter: con la conferma di Antonio Conte, molti giocatori della rosa nerazzurra appaiono in procinto di lasciare Milano, per far spazio alle nuove richieste del tecnico leccese.

Tra i partenti, nome caldo è quello di Marcelo Brozovic. Nonostante un’annata positiva, il centrocampista croato non rientra più nei progetti di Conte e della società nerazzurra, per via anche delle controversie che hanno riguardato il giocatore fuori dal campo.

Calciomercato Inter, Brozovic ai saluti. Bayern Monaco e PSG interessate al croato

La dirigenza interista è al lavoro per trovare la sistemazione ideale per Brozovic. Per far spazio ai nuovi obiettivi, il direttore dell’area tecnica Beppe Marotta, sta intavolando importanti trattative con alcuni club interessati al croato.

Dalla Germania, i media confermano il forte interesse del Bayern Monaco, fresco vincitore della Champions League. I bavaresi, sarebbero pronti a presentare un’offerta ufficiale da circa 28 milioni di euro per Brozovic. L’idea del club tedesco è quella di rimpiazzare uno dei partenti nel centrocampo bavarese, tra Thiago Alcantare e Javi Martinez, proprio con il talento croato.

Altro club interessato al profilo dell’ex Dinamo Zagabria, l’altra finalista di Champions, il Paris Saint Germain. I parigini, pronti a cedere Leandro Paredes, da tempo sono sulle tracce del croato. Nei prossimi giorni potrebbe dunque scattare un’asta per Brozovic. Ciò che sembra certo, è che il futuro del centrocampista di Zagabria, sarà lontano dall’inter.

