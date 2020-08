Serie A, l’inizio del campionato slitta ancora | La richiesta

La Serie A dovrebbe iniziare il 19 settembre, ma non è escluso che venga posticipata per permettere alle squadre di recuperare alcuni calciatori ed evitare di falsarlo.

Tanti calciatori in Serie A positivi al coronavirus nelle ultime settimane. L’inizio del campionato è previsto per il 19 settembre, una soluzione che non fa piacere ad alcuni presidenti. Su tutti Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. I motivi sarebbero molteplici.

Serie A, De Laurentiis spinge per posticipare l’inizio del campionato

Secondo quanto riferito da Radio Radio, De Laurentiis vorrebbe far partire la stagione verso il 3-4 ottobre. Secondo il presidente del Napoli, infatti, sono troppi i positivi al coronavirus e sarebbe meglio dargli tempo per farli recuperare. Inoltre, la fine del calciomercato è prevista per il 5 ottobre e l’inizio della Serie A il 19 settembre falserebbe un po’ tutta la situazione. La Roma ha attualmente 4 positivi -di cui 2 della Primavera-, mentre nel Napoli è risultato positivo Andrea Petagna e nel Bologna Sinisa Mihajlovic.

