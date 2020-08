Calciomercato Milan, sorride Gazidis | 70 milioni in arrivo!

Ricco bottino per il Milan. Dal calciomercato arrivano ben 70 milioni di euro! Ecco la strategia che il club rossonero vuole attuare

Con l’accordo trovato per il rinnovo di Ibrahimovic, al Milan ora la concentrazione è rivolta al calciomercato, sia in entrata che in uscita. La squadra rossonera ha intenzione di confermare fin da subito la media punti dell’ultima parte di stagione, ma non sarà un compito semplice. Pertanto il club cerca colpi che possano contribuire ad accrescere il valore qualitativo della rosa, per i quali è necessario un certo sacrificio dal punto di vista economico. Per questo, prima di pensare ai nuovi arrivi, la dirigenza potrebbe concentrare le proprie forze nel mercato in uscita, dal quale potrebbe arrivare un ricco bottino che sfiore i 70 milioni.

Milan, quattro cessioni per un ricco bottino

Diverso sono infatti i calciatori destinati a lasciare il Milan nella prossima finestra di trasferimenti. Con ogni probabilità, visto il gran successo di Theo Hernandez alla sua prima stagione in rossonero, andrà via Davide Calabria. Dalla cessione del ventitreenne il club ricaverebbe una somma vicina ai 15 milioni di euro. Altrettanti milioni costerebbe Samu Castillejo per un eventuale acquirente. Anche l’esterno spagnolo, con gli spazi chiusi da Rebic e Leao, è destinato a lasciare il Milan e a portare alle casse della società altri 15 milioni. 10 milioni invece la valutazione di Musacchio, come gli altri due destinato a cambiare casacca. Infine potrebbe partire Lucas Paqueta, per una cifra intorno ai 28 milioni di euro.

Il totale del bottino che il Milan incasserebbe da queste quattro cessioni è di 68 milioni circa, insomma una bella cifra da reinvestire sul mercato in entrata per piazzare qualche colpo importante.

