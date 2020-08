Calciomercato, trasferimento UFFICIALE | ‘Esulta’ anche la Juventus

Il Chelsea ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Thiago Silva e la Juventus potrebbe tentare un colpo in difesa: occhi in casa ‘Blues’.

La suggestione di vedere Thiago Silva nuovamente in Serie A si infranta contro le ambizioni del Chelsea. Il club inglese, infatti, ha annunciato ufficialmente l’ingaggio del centrale brasiliano, che si metterà a disposizione della grande armata messa in piedi da Frankie Lampard. La Juventus, però, potrebbe sfruttare l’arrivo di Thiago Silva per tentare un colpo in difesa dal club londinese. L’arrivo dell’ex centrale del Milan, infatti, sembra tagliare fuori uno dei protagonisti delle ultime stagioni dei ‘Blues’.

Calciomercato Juventus, idea Rudiger per la difesa | ‘Assist’ di Thiago Silva

L’arrivo di Thiago Silva al Chelsea potrebbe rilanciare la Juventus su un obiettivo di vecchia data. Fabio Paratici, infatti, avrebbe pensato ad Antonio Rudiger per la difesa. Il centrale tedesco potrebbe essere funzionale ai dettami tattici di Andrea Pirlo, che starebbe valutando anche l’idea di tornare alla difesa a tre. L’ex Roma è stato protagonista di alti e bassi nella sua avventura londinese, ma ha anche dimostrato di poter essere un difensore moderno. Una concezione che potrebbe essere fondamentale per il nuovo tecnico bianconero.

La ricerca di un colpo arretrato non è, comunque, prioritaria in casa Juventus. Per questo motivo, i bianconeri hanno meno fretta e potrebbero aspettare delle possibili occasioni. Rudiger potrebbe essere una di queste e, se il Chelsea dovesse aprire ad un trasferimento a cifre o modalità ragionevoli, il trasferimento potrebbe concretizzarsi. Fabio Paratici monitora la situazione dell’ex centrale della Roma che, ormai, sembra essere ai margini del progetto di Lampard.

