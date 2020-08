Calciomercato Juventus, colpaccio dal PSG | Domino Milinkovic-Savic

La Juventus potrebbe assicurarsi un grandissimo colpo dal Paris Saint-Germain: decisivo Milinkovic Savic.

La filosofia di Andrea Pirlo, da poco nominato allenatore della Juventus, è quella di affidarsi a dei calciatori -soprattutto centrocampisti- molto tecnici, in grado di gestire bene la palla. L’arrivo di Arthur dal Barcellona in questo senso ha aiutato molto, anche se il brasiliano è arrivato nello scambio con Pjanic. In questo senso, la Juve potrebbe decidere di puntare ancora su un altro regista, che faccia coppia proprio con Arthur nella zona nevralgica del campo. Infatti, non è escluso che possa essere Marco Verratti il calciatore prescelto, con anche Milinkovic Savic coinvolto nell’affare.

Juventus, Milinkovic libera Verratti

Secondo quanto riferito dal portale francese ‘Le 10 Sport‘, Milinkovic Savic sta valutando la possibilità di lasciare la Lazio e accasarsi al Paris Saint-Germain. Un’operazione difficile, certo, ma la possibilità di approdare a Parigi intriga molto il centrocampista serbo. Il costo dell’affare è di circa 80 milioni di euro e potrebbe liberare Marco Verratti alla Juventus. Dopo tanti anni in Francia, potrebbe -finalmente- verificarsi la possibilità di vedere l’ex Pescara in Serie A.

Il club bianconero proverebbe l’assalto grazie ai soldi ricavati dalla cessione degli esuberi: una lista lunga, che comprende gente come Romero e Rugani, ma anche i vari Ramsey, Pellegrini, Bernardeschi, Douglas Costa e Rabiot.

