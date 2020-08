Fuori dai progetti tecnici del neo tecnico Andrea Pirlo, il futuro di Gonzalo Higuain sarà lontano dalla Juventus. Per l’argentino, spunta il forte interesse di un club in Premier League.

Il futuro di Gonzalo Higuain alla Juventus ha le ore contate. Dopo le dichiarazioni ufficiali del neo tecnico bianconero Andrea Pirlo, che ha esplicitamente fatto sapere di non puntare più sull’argentino, per il ‘pipita’ è giunto il momento di trovare una nuova collocazione.

Uno degli ostacoli maggiori nella cessione di Higuain da parte della Juventus, risiede nel cospicuo ingaggio percepito dal bomber albiceleste, difficilmente alla portata delle altre squadre. Uno dei pochi campionati in grado di permettere a Higuain di continuare a competere per grandi obiettivi, mantenendo lo stesso stipendio, è senza dubbio la Premier League, dove si registrano interessi di alcuni club nei confronti dell’attaccante ex Napoli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter per lui | E’ vicinissimo alla Lazio

Calciomercato Juventus, spunta l’interesse del Fulham per Higuain

Già nel mirino del Newcastle United, nelle ultime ore è spuntata una nuova pretendente per Gonzalo Higuain. Il club in questione è il Fulham, squadra neopromossa in Premier League, dopo aver vinto la battaglia dei play off della Championship inglese.

Dopo un solo anno in cadetteria, i ‘Cottagers’ non hanno alcuna intenzione di lottare per la salvezza, puntando ad affermarsi anche in Premier League. Per farlo, la proprietà della squadra di Londra è pronta ad investire importanti cifre in questo mercato.

Per il Fulham, Higuain rappresenterebbe il profilo d’esperienza adatto per guidare la squadra durante la stagione. Inoltre, il ‘pipa’, conosce bene il campionato inglese, avendo trascorso i primi 6 mesi del 2019 a Stamford Bridge con la maglia del Chelsea, vincendo l’Europa League.

POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Calciomercato Inter, Messi: comunicato in arrivo | La posizione di Guardiola