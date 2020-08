Calciomercato Juventus, doppio colpo in attacco | Le ultime

Ore calde sul fronte attacco per la Juventus. La dirigenza bianconera vuole concludere il doppio colpo per il nuovo attacco di Andrea Pirlo.

Ore frenetiche per il mercato della Juventus. La dirigenza bianconera è impegnata a concludere importante operazioni sia sul fronte entrate che su quello delle uscite.

Mentre per le cessioni la società torinese è intenzionata a valutare con cautela le modalità di uscita di alcuni ‘big’ della squadra, sul fronte delle entrate, i bianconeri stanno accelerando proprio in queste ore per concludere diverse trattative e garantire così al neo tecnico Andrea Pirlo una rosa quasi al completo per l’inizio della stagione.

Calciomercato Juventus, per l’attacco c’è l’affondo su Dzeko. Pirlo vuole anche il ritorno di Kean

Con Higuain in uscita, la Juventus sta accelerando per trovare il nuovo riferimento offensivo per l’attacco bianconero. Il nome forte resta sempre quello di Edin Dzeko, capitano della Roma. Per il bosniaco, la Juve è pronta a mettere sul piatto un’offerta congrua all’età del giocatore, garantendo però al bomber lo stesso stipendio percepito nella capitale (7,5 milioni di euro). La trattativa è pronta ad entrare nel vivo in caso la Roma chiuda a sua volta l’obiettivo di mercato per l’attacco giallorosso, Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli.

La novità per l’attacco della Juventus, potrebbe invece essere Moise Kean. Il giovane attaccante dell’Everton e della nazionale italiana, è il profilo individuato da Andrea Pirlo per garantire un ricambio di qualità al reparto offensivo bianconero.

Cresciuto proprio nella Juve, il classe 2000 è passato nell’estate del 2019 all’Everton di Ancelotti per 27,5 milioni di euro. Il duro ambientamento in Inghilterra, oltre a qualche episodio controverso fuori dal campo, potrebbe portare la dirigenza dei Toffees a cedere la punta, con la Juventus pronta a riaccogliere Kean. Per l’attaccante di Vercelli, Paratici punta allo ‘sconto’, riacquistando il giovane per una cifra pari alla metà della sua vendita nella passata stagione.

