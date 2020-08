Calciomercato, sorpresa Simeone | Diego Costa offerto in Serie A!

Diego Costa non rientra più nei piani dell’Atletico Madrid, che non vorrebbe perderlo a zero nel 2021: l’attaccante è stato offerto anche in Serie A

L’eliminazione in Champions League contro il Lipsia ha portato l’Atletico Madrid a fare delle valutazioni riguardo alla propria rosa. Uno dei giocatori che non sembra più rientrare nei progetti tecnici di Simeone sembra essere Diego Costa. L’attaccante di origini brasiliane è sul piede di partenza, ma con il contratto in scadenza nel 2021 rischia di essere un ostacolo per i ‘Colchoneros’. Gli spagnoli, infatti, non vorrebbero perderlo a parametro zero fra un anno e lo avrebbero offerto anche diversi club di Serie A: le ultime.

Calciomercato Juventus, idea Diego Costa | Offerto dall’Atletico

La Juventus è alla ricerca di un centravanti di peso sul mercato e, questa, non è una novità. Anche l’Atletico Madrid sarebbe a conoscenza delle esigenze di Pirlo e, come riportato da ‘Goal’, avrebbero offerto Diego Costa ai bianconeri. L’attaccante spagnolo, di origini brasiliane, è reduce da un paio di stagioni complicate in Spagna e potrebbe essere motivato a trovare nuovo entusiasmo altrove. Il problemi principali, però, rimangono fondamentalmente due: il costo del cartellino e l’ingaggio dell’attaccante.

La Juventus potrebbe non essere disposta a pagare alcun indennizzo nei confronti dell’Atletico Madrid. Diego Costa, infatti, andrà in scadenza nel 2021 e sul mercato ci sono profili come Suarez e Cavani che possono arrivare a parametro zero. Inoltre, il bomber di Simeone ha un contratto da 8,5 milioni netti a stagione con i Colchoneros. Il suo profilo, inoltre, sarebbe stato proposto anche ad altri club di Serie A. ‘Madama’ valuta anche Diego Costa per affiancare Cristiano Ronaldo.

