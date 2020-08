Il futuro di Messi rimane un’incognita e dalla Spagna rivelano che sarebbe in arrivo un comunicato del Barcellona: Guardiola rallenta.

Ormai è inutile nascondersi, il grand sogno dell’Inter per il prossimo mercato è quello di portare Lionel Messi a Milano. La situazione dell’argentino all’interno del Barcellona, però, non è ancora chiara. Nonostante la ‘Pulce’ abbia già avvisato i catalani della propria volontà di esercitare la clausola che gli permetterebbe di liberarsi a parametro zero, rimangono delle incognite. Innanzitutto, i blaugrana sono convinti che quella clausola non sia più valida e che, quindi, chiunque voglia Messi debba pagare. Proprio su questo tema, come rivelato da ‘El Chiringuito’, il Barcellona dovrebbe uscire con un comunicato ufficiale nella giornata di oggi. Le ultime.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, via Brozovic | Dalla Spagna: scambio col Real!

Calciomercato Inter, pronto comunicato su Messi | Guardiola rallenta!

Sempre secondo l’emittente televisiva iberica, il Barcellona nel comunicato dichiarerà Messi “incedibile”. Un segnale forte indirizzato, in primis, a tutte quelle squadre che sognano di mettere le mani sull’argentino: Inter e Manchester City in pole position. Riguardo a questa uscita dei catalani ed al proprio futuro, Messi dovrebbe parlare nei prossimi giorni: una presa di posizione della ‘Pulce’ potrebbe essere fondamentale per il suo futuro. L’Inter, comunque, continua a sperare e monitora la situazione delle proprie concorrenti: Guardiola sembra rallentare.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio Messi | Koeman pensa allo scambio shock!

Il tecnico catalano avrebbe rivelato a Messi che, senza un accordo con il Barcellona, sarebbe impossibile perfino per il Manchester City portarlo via dalla capitale catalana. Nessuna squadra, al momento, è in grado di sborsare i 700 milioni di euro necessari per acquistare il numero ’10’ argentino. Il futuro del sei volte ‘Pallone d’Oro’, quindi, rimane appeso alla disputa con il Barcellona: o si trova un accordo oppure il rischio è quello di rimanere ingabbiato in una prigione dorata.

L’Inter continua a monitorare la situazione di Messi e dalla Spagna arrivano importanti sviluppi: oggi dovrebbe arrivare un comunicato ufficiale del Barcellona e Guardiola sembra rallentare.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, addio Suarez | Assalto al bomber della Serie A!

Coronavirus, Pogba positivo | L’annuncio dell’allenatore

Calciomercato, Allegri temporeggia col PSG | La strategia del tecnico