Calciomercato Inter, Messi in Premier | Klopp esce allo scoperto

Il futuro di Messi sembra essere diviso fra Premier League e Serie A: anche Jurgen Klopp si è espresso sull’argentino, Inter avvisata

Dal momento dell’annuncio di Lionel Messi di voler lasciare il Barcellona, il tam-tam mediatico sul fuoriclasse argentino non si è mai interrotto. Il futuro del sei volte ‘Pallone d’Oro’ è ancora un’incognita totale con diversi grandi club pronti a contenderselo. Al momento, le tre squadre favorite ad aggiudicarsi le prestazioni della ‘Pulce’ sembrano essere tre: PSG, Manchester City ed Inter, con le ultime due in vantaggio. Un destino che potrebbe essere diviso fra Serie A e Premier League, quello di Messi. Anche Jurgen Klopp ha voluto esprimersi al riguardo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio Messi | Koeman pensa allo scambio shock!

Calciomercato Inter, Klopp su Messi | “Non sono numeri per noi”

Prosegue la suggestione Messi per l’Inter e, dall’Inghilterra, Jurgen Klopp ha escluso il Liverpool dalla corsa all’argentino. Nella conferenza stampa prima della Community Shield, il tecnico tedesco ha dichiarato: “Non sono numeri per noi. Sicuramente per la Premier League sarebbe un grande colpo, anche se non sono convinto che il nostro campionato abbia bisogno di questo salto. Messi non ha mai giocato in un campionato diverso dalla Liga e quello inglese è molto differente. Mi piacerebbe vederlo all’opera qui, ma non sono così sicuro che succederà alla fine. Certamente il Manchester City sarebbe più duro da battere”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, via Brozovic | Dalla Spagna: scambio col Real!

Non c’è nessuna possibilità, quindi, che il Liverpool faccia un tentativo per Messi. Klopp ha voluto escluderlo in maniera categorica e, poi, ha espresso dei dubbi anche al riguardo di un suo approdo in Premier League. L’Inter, quindi, può continuare a sperare di anticipare tutta la concorrenza sul fenomeno argentino.

Nel futuro di Messi non ci sarà il Liverpool, Klopp ammette: “Non sono numeri per noi”.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, regalo per Pirlo | Pronta l’offerta!

Serie A, l’inizio del campionato slitta ancora | La richiesta

Calciomercato, addio Suarez | Assalto al bomber della Serie A!