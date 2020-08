Luis Suarez lascerà il Barcellona. E così l’attaccante uruguaiano sarebbe finito nel mirino della Juve: spunta il goleador della Serie A come sostituto!

Sarà una sessione di mercato davvero entusiasmante con colpi sensazionali. Luis Suarez dirà addio al Barcellona dopo tanti successi in maglia blaugrana: come svelato da Sky sport l’uruguaiano sarebbe finito nel mirino della Juventus.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, dietrofront su Milik e Dzeko | Le ultime

Calciomercato, spunta Immobile per il post Suarez

E così, come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, per il post Suarez è spuntato anche il nome del goleador della Lazio, Ciro Immobile, che non riesce a trovare un accordo per l’adeguamento economico con il club biancoceleste.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Messi a un passo | Doppia beffa City-Barcellona

Il Barcellona continua a lavorare senza sosta dopo la rivoluzione appena iniziata con l’arrivo di Koeman. Tanti big, tra cui Messi, potrebbero partire per un rinnovamento totale della formazione blaugrana. Il centravanti campano, originario di Torre Annunziata, sarebbe così finito in una lunga lista per sostituire l’esperto attaccante uruguaiano.

Al momento si tratta soltanto di una suggestione di mercato di fine agosto: nelle prossime ore le dinamiche saranno così più chiare con la Juventus che ci proverà per lo stesso Suarez.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, scambio con il Man City | I dettagli

Coronavirus, Pogba positivo | L’annuncio dell’allenatore

Calciomercato, sorpresa Icardi | Torna in Serie A: la strategia