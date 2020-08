Lionel Messi ha deciso di lasciare il Barcellona, infiammando il calciomercato: rifiutato lo scambio stellare con il top club

Il futuro di Lionel Messi è ancora incerto. La richiesta recapitata al Barcellona di lasciare il club ha lasciato tutti senza parole, provocando la corsa al fenomeno argentino tra i top club. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, il PSG avrebbe provato a mettere sul piatto uno scambio tra il 10 blaugrana e Neymar, numero 10 parigino. Un’operazione stellare che porterebbe allo scambio di casacche tra i due giocatori che hanno fatto le fortune del Barcellona. Un clamoroso scambio che però rimane difficile, viste le età e le valutazioni differenti, anche se da tempo il brasiliano sogna il ritorno in terra catalana. Uno scambio al quale però non sarebbero tutti d’accordo.

Calciomercato, scambio Messi-Neymar: il padre dell’argentino è contrario

Il PSG prova a creare una trattativa stellare per arrivare a Lionel Messi. Per il fenomeno argentino in uscita dal Barcellona infatti, i francesi sarebbero pronti a proporre uno scambio con Neymar, arrivato proprio dalla squadra blaugrana per 222 milioni e con il desiderio da tempo di tornare a giocarci.

Ad essere contrario a questo scambio però sarebbe il padre dell’argentino, Jorge Messi, che preferirebbe il Manchester City di Pep Guardiola come meta per il futuro del figlio. Vedremo quale sarà la decisione di Messi per la prossima stagione, nel frattempo il calciomercato intorno a lui si infiamma e fa sognare.

